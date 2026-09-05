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MGM: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

MGM: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, batı ve doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM hava durumu tahminlerine göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimelerinde günay yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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