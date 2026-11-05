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Meteoroloji güneydoğuda yarın kuvvetli yağış uyarısı yayımladı, sel riski var

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Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çevrelerde sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski bulunuyor; doğuda yağış cumartesi akşamına kadar sürecek.

Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ile güneydoğu kesimlerde yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya'nın güney, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin doğusunda soğumayla Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedeceği, doğusunda ise cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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