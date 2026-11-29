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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA