Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA