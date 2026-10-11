Haberler

Meteoroloji, Doğu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Doğu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra ve yarın ilk saatlerden sonra, Batı Akdeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı