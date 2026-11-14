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Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve sele karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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