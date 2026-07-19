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Yurdun İç ve Batı Kesimlerinde Sıcaklık Artıyor

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Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artacağını, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını, bazı kesimlerde ise sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yurdun diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağını belirten MGM, artışla birlikte özellikle iç kesimlerde yaz sıcaklıklarının etkisini biraz daha hissedileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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