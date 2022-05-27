Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 3 ilde sağanak yağış bekleniyor - Haberler

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 3 ilde sağanak yağış bekleniyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 3 ilde sağanak yağış bekleniyor

Erken uyarı sistemi ile son verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla Trakya bölgesinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bugün Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un Anadolu yakasında da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Hava Durumu, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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