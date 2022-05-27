Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 3 ilde sağanak yağış bekleniyor - Haberler

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 3 ilde sağanak yağış bekleniyorHaberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel 27.05.2022 07:28 - Güncelleme: 27.05.2022 07:31Erken uyarı sistemi ile son verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla Trakya bölgesinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bugün Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un Anadolu yakasında da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel Hava Durumu, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler