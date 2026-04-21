İçişleri Bakanlığı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan 2026 tarihinde bazı illerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 22 Nisan 2026 Çarşamba günü bazı illerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA
