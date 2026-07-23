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Meteoroloji'den Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Zonguldak ve Düzce'de Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacağını duyurdu. Vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı.

(ANKARA) – Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Batı Karadeniz'de ise yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, yağışların Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını belirterek, kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmediğini kaydeden MGM, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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