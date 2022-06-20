Meteoroloji'den Kuvvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı - Haberler

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Meteoroloji'den Kuvvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

ANKA - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara'nın batısında öğleden sonra beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Ankara'nın batısında öğleden sonra beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın batısı ve çevre illeri için "sarı uyarı" yayınladı.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BEKLENİYOR
MGM'nin tahminlerine göre Ankara'nın batısında bugün 16.00'da başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağış yarın 06.00'ya kadar sürecek. MGM'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün öğleden sonra Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Uşak, Eskişehir çevreleri ile Afyonkarahisar'ın batısı ve Ankara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü su baskını Fırtına Ankara Güncel Haberler

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