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Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı
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MGM, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini; Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin, Ardahan ve bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış öngörüldüğünü açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın yurt genelinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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