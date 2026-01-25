Haberler

Hava Sıcaklıkları, Mevsim Normallerinin 4-6 Derece Üzerinde Seyredecek

Güncelleme:
Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını ve kuzey, batı ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bazı bölgelerde yağışlar bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelerde, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı; kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşları uyardı

MGM, beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan rüzgarın Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 10, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 11 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
