Meteoroloji'den Haftalık Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos- 23 Ağustos tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün, Marmara'nın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ege'nin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz'in de az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.