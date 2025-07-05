Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan için Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halkın, ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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