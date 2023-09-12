Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu kentler için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.