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Meteoroloji Uyardı: Yurt Genelinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de 18 ilde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli yağış bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarında bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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