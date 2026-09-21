Meteo-France, Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales'e kırmızı alarm verdi

Meteo-France, Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales'e kırmızı alarm verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteo-France, Fransa'nın güneyindeki Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetleri için yangın riski nedeniyle kırmızı alarm ilan etti. Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan ülkede bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül oldu, 4 itfaiyeci hayatını kaybetti.
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'nın güneyindeki 3 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetleri için uyarıda bulundu.
Ülkenin güneyindeki bu vilayetlerde sıcaklıklar ve etkili olacak rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin "çok yüksek" olduğunu bildiren Meteo-France kırmızı alarm verdi.
Ayrıca Ardeche, Herault, Vaucluse ve Bouches-du-Rhone vilayetleri için alarm seviyesi "yüksek" olan turuncu olarak belirlendi.
Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuş, 4 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.
En çok yangının çıktığı vilayetlerden Gironde'de haftalarca kontrol altına alınamayan yangında da 42 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.