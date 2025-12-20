Prof. Dr. Mete Tunçay için İstanbul'da anma programı düzenlendi

18 Ağustos'ta hayatını kaybeden siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Eyüpsultan'da bulunan Santralistanbul Kampüsü'ndeki "Mete Tunçay'a Saygı: Bilgi, Bilim ve Eleştirel Akıl" başlıklı anma programına, eşi Gönül Paçacı Tunçay, kardeşi Melda Tunçay, eski bakanlardan Prof. Dr. Nabi Avcı ile Prof. Dr. Baskın Oran da katıldı.

Prof. Dr. Avcı, anmada sadece bir teşekkür konuşması yapmak istediğini belirtti.

Nabi Avcı, "Yaklaşık 50 sene önce Mete Hoca, siyasal bilgilerdeyken Siyasal Yurdu'nun altında, terasa açılan 4-5 odalı bir şey vardı. Orada genç hocalar vardı, çok bereketli bir ortamdı. Orada tanımıştım." dedi.

O sırada ODTÜ'de öğrenci olduğunu ifade eden Avcı, 25 yıl sonra da Mete Tunçay ile Bilgi Üniversitesi'nde birlikte olma şansı yakaladığını belirtti.

Avcı, "Gerçekten benim için o yakınlıklardaydı. Çok ufuk açıcı oldu. Rahmetle, saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Gönül Paçacı Tunçay ise eşiyle dolu dolu 28 sene geçirdiklerini anlattı.

Eşinin çok iyi bir insan olduğunu dile getiren Tunçay, şunları kaydetti:

"Gerçekten hep birbirimize destek olduk, dünyayı gezdik. O da benim gibi hayvanları, bitkileri, doğayı, insanları çok severdi. O açıdan çok özel bir adamdı. Benim tabii onun alanıyla hiç alakam yok ama çok değişik bilgileri bir arada harmanlayabilen bir adamdı. O, galiba biraz da ondan dolayı topluma sirayet edebildi. Son zamanlarında bir kere fiziksel olarak çok rahatsızlandı. Onları taşıyabileceği çok iyi ortamlar bulmaya çalıştım. Çok mutlu oldu."

Ağabeyinin çocukluğunu anlattı

Melda Tunçay ise ağabeyinin çocukluk anılarını ve okul yıllarını aktardı.

Babalarının aşırı sorumluluk sahibi ve çok disiplinli sert bir karakteri olduğuna değinen Tunçay, "Ağabeyimin aslında çok duygusal olduğu halde, duygularını göstermekte zorlanmasını babama bağlıyorum. Onu anlamaya çalışırken benden önce doğan kardeşimizin vefatıyla ilgili ne hatırladığını sorduğumda, 'Sınıftaydım, babam geldi. 'Annenin sana ihtiyacı var.' dedi ve eve gittik.' şeklinde hüzünle anlatmıştı. O yaşta kardeş kaybının onu çok etkilediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Baskın Oran da Tunçay ile 1971 yılında tutukluluk günlerinin geçtiği ve bugün müze olan Ankara Merkez (Ulucanlar) Cezaevi'ndeki anılarını anlattı.