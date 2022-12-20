Metal fabrikasında asit kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
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ZONGULDAK'ta, metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu işçilerden Ercan Yılmaz (38) yaşamını yitirdi, Mesut Aşut ise hastanede tedaviye alındı.
ZONGULDAK'ta, metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu işçilerden Ercan Yılmaz (38) yaşamını yitirdi, Mesut Aşut ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana geldi. Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu işçiler Ercan Yılmaz ve Mesut Aşut yaralandı. Ereğli'deki hastanede ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, daha sonra Ankara'da bulunan hastaneye sevk edildi. Ercan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mesut Aşut'un ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.