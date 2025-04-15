Meta, AB'deki Kullanıcı Verilerini Yapay Zeka Eğitimi İçin Kullanacak

BRÜKSEL, 15 Nisan (Xinhua) -- ABD'li teknoloji devi Meta, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların herkese açık olarak paylaşılan içeriklerini yapay zeka modellerini eğitmek üzere kullanmaya başlayacağını söyledi.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada Facebook ve Instagram dahil olmak üzere Meta'nın platformlarındaki yetişkin kullanıcılara ait herkese açık gönderileri, yorumları ve yapay zeka özellikleriyle etkileşimleri kullanacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz ay bölgede Meta AI uygulamasını kullanıma sunan şirket, yapay zeka modellerinin AB'deki verilere göre eğitilmesinin, bölgenin dil, mizah ve kültürel bağlamının yansıtılması açısından gerekli olduğunu vurguladı.

AB'deki kullanıcıların bu hafta içinde veri eğitimi politikasına yönelik uygulama içi bildirimler ve elektronik postalar almaya başlayacağını kaydeden Meta, kullanıcıların basit ve erişilebilir bir formu doldurarak planın dışında kalabileceğini ifade etti.

Google ve OpenAI gibi şirketlere atıfta bulunarak söz konusu yaklaşımın sektördeki uygulamalarla uyumlu olduğunu vurgulayan şirket, kendi veri kullanımlarının daha şeffaf olduğunu belirtti.

ABD'de 2024'ün başlarında bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sunulan Meta AI'ın Avrupa'ya girişi yasal endişeler nedeniyle gecikmişti. 2024'te planlanan lansman, AB'nin daha katı veri koruma ve şeffaflık koşulları nedeniyle ertelenmişti.