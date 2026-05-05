Mesleki yeterlilik sınavlarında 'e-Sınav' dönemi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortama taşındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bakanlığın sınav hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırdığı e-Sınav uygulamaları; 81 ilde, 597 merkezde bulunan toplam 705 e-Sınav salonunda sürdürülüyor. Halihazırda 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı', 'Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı', 'Amatör Telsizcilik Sınavı' ile 'Denklik Seviye Tespit Sınavı' elektronik ortamda uygulanıyor. Bu kapsam, kara yolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için kara yollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan mesleki yeterlilik sınavlarının (MYS e-Sınav) elektronik ortama taşınmasıyla genişletildi. Bu doğrultuda, daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavları, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda uygulanmaya başlandı.

DİJİTALLEŞME GÜÇLENECEK

Yeni uygulamayla birlikte adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlıkça, artan sınav ve aday sayılarına bağlı olarak e-Sınav altyapısının geliştirilmesi, uygulama standartlarının yükseltilmesi ve dijital sınav hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
