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Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya Husilerin saldırısını Pakistan kınadı

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada saldırı 'büyük provokasyon' olarak nitelendirildi, Suudi Arabistan'a destek vurgulandı.

Pakistan, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ve bunun "büyük bir provokasyon" olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.

Söz konusu saldırıda Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin kutsallığı ile ibadet edenlerin ve hacıların güvenliği her koşulda gözetilmelidir." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu "pervasız eylemlerin" bir an önce ve koşulsuz bir şekilde son bulması çağrısı yapılırken saldırılar "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan ile "sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin korunmasında, halkının korunmasında ve hacıların güvenliğinin sağlanmasında Pakistan, Suudi Arabistan'a sıkı bir destek vermektedir." ifadesine yer verildi.

Pakistan Savunma Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a destek

Öte yandan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Suudi Arabistan'a desteğini dile getirdi.

Asif, "Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit eden Husiler olsun ya da başka bir ülke veya bir grup olsun, her türlü çatışmada Suudi Arabistan'a yardım etmek için hazırız. Onları savunmak için orada olacağız." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
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