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Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın duvarına aşırılıkçı grupların kullandığı semboller çizdi

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Aşırılıkçı Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın duvarına 'Kurtarıcı' sembolü çizdi. Kudüs Valiliği eylemi kınadı ve tehlikeli Yahudileştirme olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisindeki bir duvara aşırılıkçı grupların kullandığı sembolü çizdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'nın doğu avlusundaki taşlara "Kurtarıcı" sembolünü çizdiği belirtildi.

Söz konusu eylemin "tehlikeli Yahudileştirme anlamları taşıdığı" kaydedilen açıklamada, sembolün sözde mabedin inşa edilmesi inancıyla bağlantılı olduğu ve son dönemde İsrail askerlerinin kıyafetleri ile askeri araçlarında da görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, eylemin "Tapınak örgütlerinin" perşembe günü sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenlenmesi yönündeki çağrılarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Kudüs Valiliği, 275 Fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan içeri girdiğini bildirdi.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tek taraflı olarak izin veriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise baskınların durdurulması yönündeki çağrılarına İsrail makamlarının karşılık vermediğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
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