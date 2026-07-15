Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması eşliğinde bir kez daha baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, polis koruması altındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularına girdiği belirtildi.

Valiliğin paylaştığı görüntülerde, onlarca İsraillinin Mescid-i Aksa'nın avlularında toplandığı ve tahrik edici şarkılar ile sloganlar söylediği görüldü.

Baskın, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin arttığı dönemde gerçekleşti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının 12 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri haziran ayında Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenledi.

Raporda, 4 bin 212 İsraillinin, İsrail güçlerinin korumasında sabah ve öğleden sonraki saatlerde Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdiği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.???????