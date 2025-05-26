Mescid-i Aksa'nın Boğucu Ablukası ve İhlaller

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in ihlalleri ve uyguladığı boğucu abluka nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Şeyh İkrime yazılı bir açıklama yaptı.

Yahudi yerleşimcilerin günlük baskınları nedeniyle kutsal mabedin sürekli olarak ihlallere maruz kaldığını vurgulayan Sabri, bu kesintisiz ihlalleri şiddetle kınadı.

Aksa'da yaşananlara karşı yeterli tepkinin gösterilmemesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Sabri, "Filistin'e yönelik hayal kırıklıkları tüm beklentileri aşmış durumda." dedi.

Şeyh Sabri, "İşgal yönetimi planlarını sistematik şekilde uygulamayı sürdürüyor. Mescid-i Aksa her gün sıkı askeri koruma altında ihlal ediliyor. Yerleşimciler gerçekleştirdikleri saldırılarla hiçbir hak kazanamazlar. Aksa, ilahi bir kararla Müslümanlara aittir." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın boğucu bir abluka altında olduğunu ve ibadet edenlerin camiye ulaşmalarının sistematik olarak engellendiğini kaydeden Şeyh Sabri, şunları aktardı:

"Uygulanan bu politika, camiyi boşaltmayı ve Kudüslülerin hareket alanını kısıtlamayı hedeflemektedir. Öte yandan yerleşimcilerin baskınlarına kolaylık sağlanmakta, askeri koruma ile bu ihlaller gerçekleştirilmektedir. Bu durum, açık bir şekilde taraflılık ve resmi destek anlamına gelmektedir."

Yaşananların artık hiçbir ülke veya lider için gizli olmadığını vurgulayan Sabri, "Planlar net şekilde ortadadır. Acı olan, işgalcilerin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ve halkımıza yönelik işledikleri suçlarla açıkça övünmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in planlarına karşı çıkan her sesi bastırmaya çalıştığını ve gerçeklerin aktarılmasını engellediğini belirten Sabri, İsrail'in Kudüs halkına yönelik sistematik baskı politikaları yürütmesindeki amacı "halkın kutsallarını savunma iradesini kırmak" olarak açıkladı.

Bu ihlaller karşısında süren sessizliğin büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Şeyh Sabri, "Sessizliğin devamı, Mescid-i Aksa ve bölge için en karanlık ve acı verici gelişmelere zemin hazırlayacaktır." dedi.

Şeyh İkrime Sabri, Müslüman olsun ya da olmasın, özgür dünyanın tüm halklarını Kudüs'te yaşananları yakından takip ettikleri ve kutsal değerlere yönelik saldırıları reddettikleri için takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve medya mensuplarının Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan gelişmeleri aktarma çabalarını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların büyüklüğüne uygun ölçüde, güçlü ve gerçek bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Öten yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı da aşırı sağcı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasını ve Kudüs'te düzenlenen sözde "Bayrak Yürüyüşü" sırasında fanatik yerleşimcilerin gerçekleştirdiği provokasyonları sert bir şekilde kınadı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde 1.427 yerleşimcinin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, öğleden sonra da bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi.