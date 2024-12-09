Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte Hacet, Hacıyakup, Kıreymir ve Çamlıca köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köylerin sorunları hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Karaaslan, köylerde yapılacak çalışmalara ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaptı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Karaaslan, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ile birlikte Hacet, Hacıyakup, Kıreymir ve Çamlıca köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaaslan, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Ziyaretlerde hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan köylerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Karaaslan, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, köylere hizmet götürürken vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
img

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

5,6 milyar lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? HTŞ nedir, açılımı ne? Suriye HTŞ kim destekliyor, terör örgütü mü? ISPARTA 32 BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32-Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler? Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.