Amasya'da Otobüsün TIR'a Çarpması Sonucu 11 Kişi Yaralandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Merzifon– Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Ordu yönüne giden Engin F. yönetimindeki 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, Bursa'dan Trabzon'a giden Murat Ç. idaresindeki 16 R 7736 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 44 yolcudan 11'i yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 11 yaralı, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA / MERZİFON (Amasya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı