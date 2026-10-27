Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merzifon’da Okul Güvenlik Toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon’da Okul Güvenlik Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin okul içinde ve okul çevresinde güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Karaaslan, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmelerinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, ilgili kurumların ve okul yönetimlerinin koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantı, okul yöneticilerinin güvenlik süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususlar, okul çevresinde alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile güvenlik birimleri ve eğitim kurumları arasında yürütülecek iş birliği ve koordinasyonun önemine ilişkin konuların görüşülmesin ardından sona erdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın