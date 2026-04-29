Merzifon'da muhtarlar KKKA hastalığı konusunda bilgilendirildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde köy muhtarları, yaz aylarının başlamasıyla birlikte kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda KKKA hastalığına neden olabilecek kene ısırmalarına karşı muhtarlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Programda, katılımcılar KKKA hastalığına karşı korunma yolları, vaka yönetiminde doğru adımların atılması ve erken tanının sağlanması konusunda bilgilendirildi.
Toplantının sonunda muhtarların soruları cevaplandırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan