Amasya'da Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde motosikletin minibüse çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün ilçede bulunan Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.K. kontrolündeki 05 ADC 215 plakalı motosiklet, kavşağa giriş yapan Z.E. yönetimindeki 06 AEK 526 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambunsla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı