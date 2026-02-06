Haberler

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 05 ACR 38 plakalı otomobil ile A.K.Ç. idaresindeki 05 KH 030 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden A.K.Ç. ile aynı araçta bulunan B.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu