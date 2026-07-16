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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi; 2'si ağır, 46 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi; 2'si ağır, 46 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 46 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 46 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Ordu'ya giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 2'si ağır, 46 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu çift katlı otobüs, Merzifon ilçesi Sarıköy mevkisinde bir kaza yapıyor. Kaza sonucunda maalesef 46 yolcumuz yaralı olarak hastanelere sevk ediliyor. Ancak şükrettiğimiz bir şey var ki herhangi bir vefatımız yok. Şükürler olsun. 2 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Diğer yaralılarımızın bir kısmı da hastaneye sevk edilmedi ayakta tedavi gördüler ama 46 yolcumuz yakın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy'deki hastanelere sevk edildi. Burada bütün arkadaşlarımız koordineli bir şekilde gayret ettiler. Kısa bir sürede olay yerimizi savcımıza teslim edecek şekilde yaralılarımızı sevk ettiler. Büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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