Merzifon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından kutlamalar, spor salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.