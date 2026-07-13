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Almanya Başbakanı Merz: "Demokrasinin kendini yenileme kabiliyetini göstermesi gerekiyor"

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, liberal demokrasinin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, demokrasinin kendini yenileme kabiliyetini göstermesi gerektiğini söyledi. Merz, Köln Üniversitesinde yeni kurulan Adenauer School of Government'ın açılışında konuştu, protestolarla karşılandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, liberal demokrasinin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Demokrasinin kendini yenileme kabiliyetini göstermesi gerekiyor." dedi.

Merz, Köln Üniversitesinde eğitim ve araştırma yapmak amacıyla yeni kurulan akademik merkez Adenauer School of Government'ın (ASG) açılışını gerçekleştirdi.

Program öncesi üniversite yerleşkesinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride protesto edilen Merz, açılışta yaptığı konuşmada liberal demokrasinin karşı karşıya bulunduğu meydan okumalara dikkati çekti.

Demokrasiyi yavaş ve etkisiz bulan anlayışların giderek güç kazandığını belirten Merz, buna verilecek en güçlü cevabın demokrasinin kendini yenileyebilmesi olduğunu söyledi.

ASG'nin kamu yönetimi, siyaset ve yönetişim alanlarında geleceğin karar vericilerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Merz, demokratik süreçlerin etkinlikle daha güçlü şekilde bağdaştırılması gerektiğini belirtti.

Özgürlüğün toplumun temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Merz, "Özgürlüğe yeniden güven ve heyecan duymaya ihtiyacımız var." dedi.

Federal hükümetin çeşitli alanlarda reform çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Merz, "Bu reform süreci tamamlanmış değildir hatta hiçbir zaman tamamlanmayacaktır." dedi.

Protestoda Filistin bayrakları açıldı

Konuşmasının ardından öğrenciler ve davetlilerin sorularını yanıtlayan Merz'in programı sırasında üniversite yerleşkesindeki protestolar devam etti.

Göstericiler, hükümetin sosyal politikalarını, savunma harcamalarını ve eğitim politikalarını eleştiren sloganlar attı. Protestoda Filistin bayrakları açıldı, Filistinlilere destek ve ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı.

Polis ile bazı göstericiler arasında zaman zaman kısa süreli gerginlikler yaşandı, güvenlik güçleri programın düzenlendiği binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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