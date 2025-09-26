Merve Özbey, Bitlis'te Filistin'e Destek Verdi

Şarkıcı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bitlis'te sahne aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde düzenlenen konserde Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede Filistin bayrağıyla Gazze'ye destek mesajı veren Özbey, "Filistin halkının yanında olduğumuzu sesimiz çıktığı kadar duyurmak için her şeyi yapacağız. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil. Televizyonda izlediklerimiz bunların sadece bir kısmı. Allah kimseyi çocuğunun cenazesini kucağında taşıyacak kadar çaresiz bırakmasın. Bütün dualarımız ve kalbimiz Filistin'de." diye konuştu.

Alanı dolduran müzikseverler de Özbey'i alkışladı, şarkılarına eşlik etti.