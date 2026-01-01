Haberler

Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinde yazdığı mektupla taraftarlarına ve destekçilerine teşekkür etti. Yandaş, zor günleri birlikte aşacaklarına inandığını ifade ederek, "Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız. Çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin" dedi.

(ANKARA) - Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı mektupla Fenerbahçe taraftarlarına ve kendisine destek olanlara teşekkür etti. Yandaş mektubunda "Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız. Çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin" ifadelerine yer verdi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden gönderdiği mektup sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yandaş mektubunda şunları ifade etti: "Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

"FENERBAHÇE CAMİASININ BAŞINI EĞECEK BİR ŞEYİN PARÇASI OLMADIM"

Fenerbahçe formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Ama ne kendimin ne de siz büyük Fenerbahçe camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da. Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.

"HEPİMİZİN VİCDANI ÇOK RAHAT VE BAŞI DİK"

Dışarıda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken, birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin. Buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Tek eğlence Fenerbahçe demiş aslanım benim sevmeye başladım bu çocuğu.. Tüm takım oynuyordunuz demek enteresan

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

dangalağa bak ben suçluyum beni affedin demiyorda sanki orya suçsuzmuş gibi atılmışda buradan güçlenerek çıkacağız diyor. ama adam haklı buna inanan ge zekalılar vardır. bak bakallım bundan sonra kulüp bulabilecekmisin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCasus:

bu adamdan başka bir şey beklenmez! her haltı işlemiş ama Başı dikmiş! cezaevinde yatmayı da kendine şeref sayıyor!

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Medya maymuncuklarına kahramanlık destanı lazımdı o da tamam oldu.. Utanmadan 50 sene cezaevi anılarını anlatırlar hmna kym

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici :

lig tv var içerde :))))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

