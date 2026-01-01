Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

(ANKARA) - Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı mektupla Fenerbahçe taraftarlarına ve kendisine destek olanlara teşekkür etti. Yandaş mektubunda "Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız. Çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin" ifadelerine yer verdi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden gönderdiği mektup sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yandaş mektubunda şunları ifade etti: "Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

"FENERBAHÇE CAMİASININ BAŞINI EĞECEK BİR ŞEYİN PARÇASI OLMADIM"

Fenerbahçe formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Ama ne kendimin ne de siz büyük Fenerbahçe camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da. Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.

"HEPİMİZİN VİCDANI ÇOK RAHAT VE BAŞI DİK"

Dışarıda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunusum, Apom, Orkunum ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim; biz kendimizi sadece rakip görürken, birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin. Buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz."