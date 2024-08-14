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Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması'nda İkinci Oldu

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Mersin'de yaşayan ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın, Malezya'da düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu. Altın, büyüyünce bilim insanı olmak istediğini söyledi.

MERSİN'de yaşayan ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın (10), Malezya'da bu yıl 12'nci düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu. Kuala Lumpur'da Türk bayrağı açan Altın "Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" dedi.

Dünya Matematik Yarışması, (World Mathematics Invitational) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 12'nci düzenlenen yarışmaya 22 ülkeden 936 öğrenci katıldı. Türkiye'yi temsilen Kanguru Matematik Derneği ile Dönüşüm 350 Matematik Derneği ev sahipliğinde aralarında Mersin Yenişehir İlkokulu öğrencisi Ezel Ali Altın'ın bulunduğu 9 öğrenci, grup lideri Alinda Akarsu başkanlığında katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin dereceye girmek için ter döktüğü Kuala Lumpur'daki Dünya Matematik Yarışması sonunda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, gümüş madalya alarak dünya ikinci oldu. Sonuçların açıklamasının ardından arkadaşları ile birlikte Malezya'da Türk bayrağı açan Ezel Ali Altın, yarışma sonrası memleketi Mersin'e döndü.

'ASLA PES ETMEYECEĞİM'

Güney Kore'de geçen yıl düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda başarı madalyası kazanan Ezel Ali Altın, matematiği çok sevdiğini belirterek, "Bundan sonraki sınavlara katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Büyüyünce hedefim, bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü benim matematiğim iyi. Matematiği iyi olan, bilim insanı olabilir. Kendime rol model olarak ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'i seçtim. Onun gibi başarılı bir insan olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bilim İnsanı Ali Altın Malezya Mersin Dünya Eğitim Güncel Haberler

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