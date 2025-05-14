Mersin ve Karaman Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

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Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında imzalanan kardeş şehir protokolü, iki ilçenin sosyal ve kültürel benzerliklerini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Törene katılan belediye başkanları, dostluk hukukuna dayalı bir ilişki yürütme sözü verdiler.

Mersin'in Anamur ve Karaman'ın Ermenek ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'nun katılımı ile Ermenek'te protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Başkan Deniz, yaptığı konuşmada, iki ilçenin sosyal ve kültürel benzerlikleri ve yıllar içerisinde geliştirdikleri dostluk hukukuna yakışır bir kardeş şehir ilişkisi yürüteceklerini belirtti.

Ermenek Belediye Başkanı Bozcu da imzaladıkları protokolün iki ilçeye de hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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