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Mersin ve ilçelerdeki uyuşturucu operasyonunda 77 gözaltıdan 14 kişi tutuklandı

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Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ve silahlar ele geçirilmişti.

Mersin'de uyuşturucu kullananlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda dün polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 273 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Kent merkezi ile Silifke, Tarsus, Anamur ve Erdemli ilçelerinde 630 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda zanlılardan 77'si gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde 43,18 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 175 sentetik ecza hapı, 4'er tabanca ve tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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