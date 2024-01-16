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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralananları ziyaret etti

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralanan 6 kişiyi tedavilerinin sürdüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Başhekim Ali Güngör'den bilgi alan Pehlivan, görüştüğü yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralanan 6 kişiyi tedavilerinin sürdüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Başhekim Ali Güngör'den bilgi alan Pehlivan, görüştüğü yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pehlivan, gazetecilere, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaralıdan durumu ağır olan 9'unun kent merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, 6'sının müşahede altında olduğunu, 6 yaralının da taburcu edildiğini söyledi.

'ARAÇ ÇOK HIZLIYDI'

Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı yolculardan Fırat Burun, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Burun, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım" diye konuştu.

Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar ise şoförün otobüsü hızlı kullandığını iddia ederek, "Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı" dedi.

'ARACI KÖTÜ KULLANDIĞI İÇİN İNMEK İSTEDİM'

Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise şunları söyledi:

"Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu." (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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