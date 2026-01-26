Mersin Valiliğinden balkonda mermi isabet eden kişinin ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Gazipaşa Mahallesi'nde havaya ateş açılması sonucu balkonda duran Suriye uyruklu B.A'nın (24) yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

B.A'nın cenazesinin, babasının talebi doğrultusunda ilçede defnedildiği belirtilen açıklamada, "B.A'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

2 zanlı gözaltına alınmıştı

Valilikten dün yapılan açıklamada, olayın mahallede gerçekleştirilen izinsiz gösterinin ardından yaşandığı bildirilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya mermi isabet etmiş ve B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. (55) ve oğlu A.K. (23) silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."