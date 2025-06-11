Mersin Üniversitesi'nde Moda Defilesi: 'Zaman Silinir, Stil Kalır'

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları "Zaman Silinir, Stil Kalır" adlı defilede sergiledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen defilede, üniversitede öğrenim gören 18 öğrencinin tasarlayarak diktiği kıyafetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

MEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Gülsüm Ucun, AA muhabirine, öğrencilerinin emeklerini podyumda görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kıyafetlerin tasarımında öğrencilerin çok çalıştığını belirten Ucun, "Defilemizde her zaman kullanılabilen parçalardan oluşan giysiler sergilendi. Öğrencilerimiz yaptıkları giysiler sayesinde dikiş teknikleri, kalıp çıkarma, kumaşların nasıl kullanılacağı ve nasıl bir koleksiyon oluşturabileceklerini öğrenmiş oldu." diye konuştu.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhami İlhan ve davetliler katıldı.