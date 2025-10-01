Mersin Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi Yeni Yılı Başladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi yeni akademik yılı düzenlenen törenle başladı.

Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversitesinin tanıtım filmi gösterildi, geçen yıl başarılı olan öğrencilere belgeleri verildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, açılışta, yaşlıların kültürün taşıyıcıları ve milletin yaşayan belleği olduklarını söyledi.

Yaşlıların milletin yoluna ışık tuttuğunu belirten Toros, "Sizlerin hayat tecrübesiyle harmanlanan öğrenme yolculuğu bizlere ilham veriyor. 60+ Tazelenme Üniversitesi sadece eğitim projesi değildir. 'Öğrenmenin yaşı yoktur.' gerçeğinin yaşayan kanıtıdır. Bu çatının altından çıkan her ders, sohbet, merakın ve yenilenmenin hayata kattığı gençliğin ifadesidir. Tazelenme Üniversitesi teorinin ötesinde paylaşımın, üretmenin ve birlikte büyümenin pratiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Vali Toros, bu yıl 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alacak yaş almışlara başarı diledi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da yaşlıların geçmişin belleği, geleceğin de rehberleri olduğunu ifade etti.

Yaşlıların deneyimlerinin genç kuşaklar için pusula olduğunu belirten Yaşar, "Mersin Üniversitesi olarak sadece gençlerimizin değil, toplumun her kesiminin yaşamına dokunan bir üniversite olmayı sürdüreceğiz. Tazelenme Üniversitesi programımızda işte bu vizyonun somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Mersin Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Tazelenme Üniversitesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Üniversitede eğitim alan yaş almışlardan Hacı Bayram Arslantaş da üniversitede aldığı eğitimin kendisine sağladığı faydaları anlattı.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlamaların da yapıldığı etkinlikte 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alan yaş almışlar ile genç öğrencilerin bulunduğu grup tarafından müzik dinletisi sundu.