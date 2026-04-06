Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yeşilevler Mahallesi'nde bir bahçede hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, cesedin 51 yaşındaki Y.T.'ye ait olduğunu tespit etti.
Yeşilevler Mahallesi'ndeki bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin incelemesinde cesedin, Y.T'ye (51) ait olduğu belirlendi. Y.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan