Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Yangınla Savaş Verdi
Tarsus ilçesinde bir oto tamir atölyesi önünde park halindeki 3 otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının kundaklama olabileceği üzerinde duruluyor.

Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 3 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobillerde hasar oluştu.

Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
