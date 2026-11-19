Mersin Tarsus'ta otomobil ile kamyon kavşakta çarpıştı, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün öğle saatlerinde otomobil ile kamyonun kavşakta çarpıştığı kazada otomobildeki 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki yaralı kadın da tedaviye rağmen kurtarılamayınca ölü sayısı 2'ye yükseldi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Hastanede tedaviye alınan 2 yaralıdan Pınar Oruç (42) da kurtarılamadı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Özbek Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K.'nin kullandığı 01 ANB 453 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.