Mersin Tarsus'ta Orman Yangını Çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),