Mersin Tarsus'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. (52) idaresindeki 33 ANH 882 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Tarsus-Mersin istikameti hal kavşağı civarında S.Ç. (32) yönetimindeki 33 NZV 23 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet ve otomobil sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan T.A. (50) Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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