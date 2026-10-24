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Mersin Tarsus'ta kahvehane saldırısında yaralanan Osman Turan da hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus'ta kahvehane saldırısında yaralanan Osman Turan da hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 29 Eylül'de Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı hayatını kaybetti, ağır yaralanan Osman Turan da tedavi gördüğü hastanede öldü. Saldırının şüphelisi Ramazan Yıldırım polis baskınıyla yakalanıp tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda Mehmet Atlı'nın (71) ardından ağır yaralanan Osman Turan (24) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 29 Eylül'de ilçenin Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı hayatını kaybederken, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve Osman Turan ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yaralılardan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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