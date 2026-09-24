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Mersin Tarsus'ta bariyere çarpan oto taşıyıcı tır alev aldı, yangın söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Sarışıh mevkisinde araç yüklü oto taşıyıcı tır bariyere çarparak alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Adana istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda araç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen oto taşıyıcı tır, Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Sarışıh mevkisinde bariyere çarptı.

Alev alan tırın sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolun Adana istikametini trafiğe kapatan ekipler, yangını söndürdü.

Tır ve arkasındaki araçlarda soğutma çalışmasının sürmesi nedeniyle sürücüler, Akçatekir Gişeleri'nden D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA
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